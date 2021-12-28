Hatayspor tek golle turladı
Hatayspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u tek golle mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Atakaş Hatayspor, Menemenspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 üstünlükle tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Hatayspor’un tek golünü 48. dakikada Loius kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’na yükselen takım oldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 27′ Adekugbe'nin pasında Kamara soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
- 33′ Hızlı gelişen Hatayspor atağında Lobzhanidze'nin sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Kamara istediği gibi vuruşunu yapamayınca, top kalecide kaldı.
- 34′ Emir'in pasında topla buluşan Mohamed Sabbah ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü.
- 34′ Muhammed Mert'in ara pasında Kamara soldan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru pasında Dylan Louis müsait pozisyonda şutunu çekmeyince savunma uzaklaştırdı.
- 45+1′ Soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin yerden ortasına altıpas çizgisi üzerinde Dylan Louis dokundu ama top auta çıktı.
- GOL! 48′ Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin yerden pasında altıpas üzerinde Dylan Louis meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
- 59′ Kullanılan kornerde Kerem Paykoç'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
- 60′ Orta alandan kaptığı topla hızla ilerleyen Kamara soldan ceza sahasına doğru girdi, yerden pasında bomboş pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma ayak koydu.
- 67′ Toni Gomes'in sağdan ortasına altıpas çizgisi üzerinde Enoc Barwuah'tan önce son anda savunma kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
- 71′ Sackey'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden ortasına savunma son anda ayak koydu.
- 83′ Orta alanda kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin pasında Kamara'nın şutu üst direkten döndü. Devamında Bertuğ'un vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 84′ Kontra atakta Emir topla ceza sahasına doğru girdi, sola doğru pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Toni Gomes'in şutunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.