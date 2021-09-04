İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Stadyumlara Giriş Tedbirleri’ konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirildiği hatırlatılarak, "Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek" denildi.

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Stadyumlara Giriş Tedbirleri’ konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirildiği hatırlatıldı. Ancak son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatında” aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması hususunun açıkça belirtilmesine rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, mani olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak. Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.

Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.

TFF’NİN YAYINLADIĞI COVID-19 TALİMATLARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 10 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, 2021-2022 futbol sezonu için Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı şu şekildeydi:

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini* tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir.

Stadyumlarda yer alan Protokol ve Basın Tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacaktır.

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Localara girecek kişiler ve seyirciler için E-Bilet sistemi üzerinden yapılacak; Protokol Tribününe girecek kişiler için ise E-Bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de seyircilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacaktır.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.