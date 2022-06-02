İspanya basını yazdı ortalık karıştı! Shakira, Gerard Pique’yi suçüstü yakaladı…

Barcelonalı yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira ihanet iddiaları ile gündemdeler. Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve çiftin ayrılmak üzere oldukları iddia edildi.

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Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan İspanyol futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira’nın ilişkisi sarsıcı bir iddia ile karıştı… İspanya basını, Shakira’nın yıldız oyuncu Pique’yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını ve ikilinin ayrılacağını yazdı.

İspanya basınından El Periodico’da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique’den boşanma kararı aldı. Uzun bir süredir ayrı yaşadıkları belirtilen ikiliden Shakira Mayıs ayında çocukları Milan ve Sasha ile birlikte, Pique olmadan iki kez İbiza’ya tatile gitmiş, yaşananlar ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

GECE KULÜPLERİNİN ÖZEL ODALARINDA YAKALANDI İDDİASI

Haberde ayrıca Pique’nin Barcelona gecelerinde defalarca kez kulüplerin özel odalarında farklı kadınlarla yakalandığı ifade edildi.

Shakira’nın nisan sonunda Rauw Alejandro ile birlikte yayınladığı ”Te Felicito” (tebrikler) single’ının da Pique’ye bir gönderme olabileceği söyleniyor. Şarkıda geçen sözler şöyle;

”Seni tamamlamak için parçalara ayrıldım ; beni uyardılar, ama dinlemedim; seninkinin yalan olduğunu anladım. Ama seni iyi tanıyorum ve yalan söylediğini biliyorum, seni tebrik ediyorum.”