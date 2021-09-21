Karagümrük-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.
Süper Lig’in 6. haftasında VavaCars Karagümrük, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. İki takımın da gol bulamadığı karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu beraberlikle Karagümrük puanını 11’e, Antalyaspor ise 5’e yükseltti.
Karşılaşmanın önemli anları
- 3′ Pesic'in pasında ceza yayı üzerinde Bertolacci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.
- 24′ Caner Erkin'in sol taraftan uzun pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 38′ Ahmed Musa'nın pasında Güray'dan seken top ceza sahası içi sol tarafından Kerem Frei'da kaldı. Kerim'in arka direğe pasında Pesic topu altı pasa indirdi. Burada bulunan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
- 67′ Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic'in indirdiği topta Balkovec'in altı pasın içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
- 73′ Fredy'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Viviano son anda ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 77′ Fredy’nin kafayla pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Mukairu’nun çıkardığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’den döndü.
- 88′ Fredy’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.