Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi 15 futbolcu transfer ederken,17 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

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Süper Lig’de 2021 yaz transfer dönemi sona erdi. Yukatel Kayserispor transfer sezonunda Cenk Gönen, Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ali Karimi, Mario Gavranovic, Carlos Mane, Mame Thiam, Olivier Kemen ve Miguel Cardoso’yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp Wilfried Kanga, Pedro Henrique, Aaron Lennon, Denis Alibec, Cristian Sapunaru, Besard Sabovic, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Anton Maglica, Melih Okutan, Ömer Uzun, Yav Ackah, Zoran Krvzic, Kevin Luckassen, Doğan Alemdar, Furkan Polat ve Daniel Avromvski ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulübün bu sezon profesyonel lisanslı futbolcu listesinde 34 oyuncu bulunuyor.