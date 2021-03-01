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Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında perşembe günü evinde oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı.

Güncellenme: 15:00, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

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Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrı özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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