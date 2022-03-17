Mesut Özil’in gözü rekorda!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Kariyerinin en golcü sezonlarından birini geçiren Mesut Özil, rekor peşinde...

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Fenerbahçe’de Mesut Özil, Alanyaspor maçıyla birlikte performansını yeniden yukarıya çekti.

İsmail Kartal, lig ikinciliği adına büyük önem taşıyan Konya maçında Özil'e 11'de şans verecek. Ligde 8 golü bulunan süperstar, kariyerindeki en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalar giyen Özil, bir sezonda ligde en fazla 9 gol atabilmişti.