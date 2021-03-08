Osayi Samuel: Gol bana özgüven verdi, daha fazlasını yapabilirim

Fenerbahçe’nin 3-0 kazandığı maçta Konyaspor ağlarını sarsan Osayi-Samuel, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu. Performansını değerlendiren Samuel, “Gol attığım için çok mutluyum. İlk golümdü. Her maçta en iyi şekilde ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Attığım gol özgüven verdi. Daha fazlasını yapabilirim. Daha iyisini göstermek istiyorum” dedi.

‘ÇOK İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMİŞ OLDUK’

Nijeryalı sözlerini şöyle sürdürdü; “Takım olarak iyiydik. Atmış olduğumuz gollerden sonra takım olarak ne kadar çok istediğimizi göstermiş olduk. İkinci golden sonra biraz geri çekildik. Rakip biraz baskı kurdu. Bir sonraki maçta daha iyi bir performansla devam etmek istiyoruz.”

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MERT HAKAN YANDAŞ: İNANILMAZ BİR OYUN OYNADIK

Maçı değerlendiren Mert Hakan, “Gayet iyi bir ilk yarı vardı. Takım olarak çok iştahlıydık. Dün rakibimizin kaybettiği puanla yukarıya ‘Buradayız’ deme fırsatı doğdu. İnanılmaz bir oyun oynadık ilk yarıda ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Umarım son 12 haftada da böyle devam eder kupaya ulaşırız.” ifadelerini kullandı.