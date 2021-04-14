Rachid Ghezzal tarih yazıyor

Beşiktaş’ın sıkıntılarla başlayan sezonu çifte kupa rotasında ilerliyor. Otoritelerin beklentilerini terse çıkaran bu grafiğin arkasındaki isimlerden biri de Rachid Ghezzal… Transfer döneminin son saatlerinde, motosikletle getirilen transfer evraklarıyla Leicester City'den kiralanan Ghezzal, Beşiktaş formasını giydiği 23 maçta 14 asiste imza attı. Bu sayı, 28 yaşındaki oyuncunun rekor kırmaya çok yaklaştığı anlamını taşıyor. Rodrigo Tello ve Metin Tekin, 15'er asistle, Beşiktaş'ın bir sezonda en fazla gol pası veren oyuncuları durumunda…

Beşiktaş efsanesi ve şimdiki hocası Sergen Yalçın'ın 1996-97'deki 14 asistlik kişisel zirvesini yakalayan Rachid Ghezzal, kalan yedi maçta iki asist daha yaparsa rekorun tek başına sahibi olacak. Süper Lig asist rekoru ise Fenerbahçeli Alex de Souza'da. Alex, 2005-06'da 23 gol pası vererek adını tarihe yazdırmıştı.

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Rachid Ghezzal, 23 farklı maçın 15'inde skora etki etti. Onun golü ya da asistiyle bu maçların 10'unda Beşiktaş, ya mağlubiyetten beraberliğe (3 maç) ya da beraberlikten galibiyete (7 maç) geldi. Cezayirli, 17 puana katkı sağladı. 13 milyon TL garanti ücret verilen Ghezzal, 11 milyon 350 bin TL kazandırdı.