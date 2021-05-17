Sivasspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Bu sezon Süper Lig'in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve ligi 65 puanla 5. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 10 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

“Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Casimir Ninga, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka”