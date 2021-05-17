Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivasspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Güncellenme: 09:42, 17/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sivasspor’da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Bu sezon Süper Lig'in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve ligi 65 puanla 5. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 10 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

“Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Casimir Ninga, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka”