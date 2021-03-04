Sivasspor’dan Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” açıklaması

Sivasspor, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi “Endişeliyiz!” başlıklı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama taraftarlar tarafından büyük etkileşim topladı.

Yapılan açıklamada, “Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray – Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!” denildi.

ANKARAGÜCÜ MAÇI SONRASI GALATASARAY CEPHESİ HAKEME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray’ın deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenildiği maçın ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’in yönetimini eleştirmişti.

Albayrak, açıklamasında “Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Sen bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız?” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise “%85'iniz futbolu bilmiyorsunuz, o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia, muhtemelen hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur” demişti.