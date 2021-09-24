Tahir Kıran’dan Galatasaray için olay sözler: ‘Rize’ye gömmemiz lazım’

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, 3 Ekim'deki Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. Sarı kırmızılı kulüple Oğulcan Çağlayan konusunda yaşadıkları gerilimi anlatan Kıran, "O malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım. Bizimle çok uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Çay TV’ye verdiği röportajda Galatasaray’a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan’ın bonservisi konusunda yaşananları anlatan Kıran, “‘Kıvırtmayın, paramızı verin dedik ve paramızı aldık” dedi. Öte yandan Galatasaray ile oynayacakları maça dair sert sözler sarf eden Kıran, ” O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım” şeklinde konuştu. İşte Tahir Kıran’ın, Galatasaray taraftarının tepkisini çeken açıklamaları:

“Galatasaray’dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki ‘Kıvırtmayın, paramızı verin’ dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin.”

“MALUM TAKIMI RİZE’YE GÖMMEMİZ LAZIM”

“Başakşehir’den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize’ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim.”

“ADAM RİZELİ OLDUĞU HALDE…”

“Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray’dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz ‘Rize’ye gelmem’ dedi. Adam Rizeli olduğu halde ‘Rize’ye gelmem’ dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?”

“EMRE BELÖZOĞLU’NU KAPIDAN SOKMAM”

“Emre Belözoğlu’nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu’nun yeri yok. Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam”