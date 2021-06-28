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Taylan Antalyalı tişörtüyle hem destek gördü hem tepki çekti!

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü bir kısım tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kısım da destek verdi.

Güncellenme: 09:47, 28/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Taylan Antalyalı tişörtüyle hem destek gördü hem tepki çekti!

Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı’nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu!

Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası’nda LGBT’nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle “Powered by Pride” yazılı tişört giyen Taylan’a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.

Türkçesi “Gururla destekliyorum” anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’ın ‘Hikaye’ bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

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Yayınlanma Tarihi:08:42,