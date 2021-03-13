Top oyunda kaldı Başakşehir Beşiktaş maçı nefes kesti! İzleyiciyi sürükleyen istatistik…

Süper Lig maçlarında özellikle son dönemde bir hayli gündeme getirilen ‘topun oyunda kalma süresi’ Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçı ile tekrar gündem oldu. Standart temponun çok üzerine çıkılan 90 dakikada deyim yerindeyse kimse gözünü kırpmadı.

Statlara seyircilerin alınmadığı pandemi döneminde maçları ekran başından takip eden futbolseverler için topun oyunda kalma süresi gerçekten önemli. Çünkü bu istatistik yapılan araştırmalara göre oynanan oyunun kalitesini, pozisyon zenginliğini ve dolayısıyla seyir zevkini çok üst düzeylere çıkarıyor.

Fauller, taçlar, kornerler, oyuncu değişiklikleri, taktiksel anlayış, VAR incelemeleriyle birlikte bir hayli duraksayan maçlar ligde oynanan futbolun kalitesini ve heyecanını büyük oranda baltalıyor.

İLK 26 HAFTA 54 DAKİKA 32 SANİYE OLARAK BELİRLENDİ

OPTA verilerine göre; Spor Toto Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligine kıyasla topun oyunda kalma süresi en az olan lig konumundaydı. İlk 26 hafta itibariyle Süper Lig’de topun oyunda kalma süresi ortalaması 54 dakika 32 saniye olarak belirlenmişti.

Oyunun sık sık durması ve tempoları düşük sıkıcı maçların ortaya çıkması Süper Lig izleyicisi için gerçek anlamda bir endişeye yol açarken maçların izlenme oranı da git gide azalmıştı.

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BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI DA TAKDİR TOPLAMIŞTI

Çünkü topun oyun alanı çizgisi içinde kaldığı ve mücadelenin sürdüğü her dakika maçların seyir zevkini pozitif anlamda etkiliyor. Futbolseverler bunun son örneğini 21’inci hafta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında görmüştü. İlk 25 dakika hiç düdüğün çalmadığı maçta iki tarafında ortaya koyduğu futbol kamuoyu tarafından takdir edilmişti.

SEZONUN REKORU BU MAÇTA GELDİ

Ligin lideri Beşiktaş’ın Başakşehir deplasmanında 3-2 kazandığı maçta bu alanda bir rekor kırıldı. Türkiye’deki futbol ikliminin olumlu anlamda değiştirecek ‘topun oyunda kalma’ istatistiği bu sezon bir maçta en yüksek seviyesini gördü. 68 dakika 16 saniye ile bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçı oynandı.

Son çeyreğe girilen bu haftalarda şampiyonluk heyecanın giderek artması 5 golün çıktığı Başakşehir Beşiktaş düellosunda yaşanan seyir zevki ile birlikte gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 90 dakika sonunda izlemekten keyif aldıkları maç için Twitter’da paylaşımlarda bulundu.

İşte Süper Lig’de daim olmasını istediğimiz maçın ardından yapılan paylaşımlar…

Beşiktaş Başakşehir maçında topun oyunda kalma süresi 68 dakika diyorlar. Sezonun rekoru kırılmış. Türkiye standartlarına göre bu süre çok fazla. — GUTI (@Kartal_Guti) March 12, 2021

Maçın bu kadar keyif vermesi ve Başakşehire dahi teşekkür etmem boşa değilmiş. 68 dakika oyun inanılmaz bir sayı. Avrupa ligleri baz alındığında dahi çok iyi bir oran bu. Şöyle maç izlemeye hasrettik süper ligte. pic.twitter.com/nfro6U77n2 — Beeyore (football edition) (@cem_tamay) March 12, 2021

68 dakika ile topun oyunda kalma süresi rekoru.Daha ne olsun.Hakemler adil olsa bide tadından yenmez — sinan polat (@sinanpolat025) March 12, 2021

Eskiden Serie A’da topun oyunda kalma süresi, taraflarda kalma süresini görebilirdik. Keşke şu anda da topun kaç dakika Beşiktaş’ta kaldığını bilsek. Muhtemelen ilk yarıda sezon rekoru olabilir. — Ertuğrul Güneş (@egunesgm) March 12, 2021

@TFF_Org

topun oyunda kalma süresi artmadan türk futbolu düzelmez

her pozisyon faul düşende kalkmıyor

çözüm belli

sakatlanan dışarda beklesin 90 saniye — uğur çarşı (@ugurcarsi) March 7, 2021

İzleme konusunda gençlerin suçu yok. Aykut kocaman taktiği fotbolun izlenirliğini bitirmektedir. Amaç futbolu nasıl daha hızlı oynanması olmalıdır. Buna kafa patlatmak lazım. Türkiye de topun oyunda kalma süresi ortalama 35 dakikadır. Ağır tempoyu da eklersek çok kötü#Sporgündemi — İBRAHİM UMUT TERZİOĞLU (@bedewii) March 9, 2021

Yenilmelerine rağmen başakşehiri de tebrik ederim, oyunu çirkinleştirmediler bu sezon topun oyunda kalma süresi en uzun olan maçı oldu, aykut hocaya niyeti top oynama olan bir takım meydana getirdiği için tebrik ederim, biz yattığı yerden kalkmadıkları zamanı da iyi biliriz çünkü — melancholyc66 (@melancholyc1453) March 12, 2021