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Top oyunda kaldı Başakşehir Beşiktaş maçı nefes kesti! İzleyiciyi sürükleyen istatistik…

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Başakşehir Beşiktaş mücadelesi futbolseverleri fazlasıyla memnun etti. Siyah beyazlıların 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdüğü maçı bu kadar çekici kılan 'topun oyunda kalma' süresiydi.

Ümit GENÇ
Güncellenme: 11:12, 13/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Top oyunda kaldı Başakşehir Beşiktaş maçı nefes kesti! İzleyiciyi sürükleyen istatistik…

Süper Lig maçlarında özellikle son dönemde bir hayli gündeme getirilen ‘topun oyunda kalma süresi’ Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçı ile tekrar gündem oldu. Standart temponun çok üzerine çıkılan 90 dakikada deyim yerindeyse kimse gözünü kırpmadı.

Statlara seyircilerin alınmadığı pandemi döneminde maçları ekran başından takip eden futbolseverler için topun oyunda kalma süresi gerçekten önemli. Çünkü bu istatistik yapılan araştırmalara göre oynanan oyunun kalitesini, pozisyon zenginliğini ve dolayısıyla seyir zevkini çok üst düzeylere çıkarıyor.

Fauller, taçlar, kornerler, oyuncu değişiklikleri, taktiksel anlayış, VAR incelemeleriyle birlikte bir hayli duraksayan maçlar ligde oynanan futbolun kalitesini ve heyecanını büyük oranda baltalıyor.

İLK 26 HAFTA 54 DAKİKA 32 SANİYE OLARAK BELİRLENDİ

OPTA verilerine göre; Spor Toto Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligine kıyasla topun oyunda kalma süresi en az olan lig konumundaydı. İlk 26 hafta itibariyle Süper Lig’de topun oyunda kalma süresi ortalaması 54 dakika 32 saniye olarak belirlenmişti.

Oyunun sık sık durması ve tempoları düşük sıkıcı maçların ortaya çıkması Süper Lig izleyicisi için gerçek anlamda bir endişeye yol açarken maçların izlenme oranı da git gide azalmıştı.

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BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI DA TAKDİR TOPLAMIŞTI

Çünkü topun oyun alanı çizgisi içinde kaldığı ve mücadelenin sürdüğü her dakika maçların seyir zevkini pozitif anlamda etkiliyor. Futbolseverler bunun son örneğini 21’inci hafta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında görmüştü. İlk 25 dakika hiç düdüğün çalmadığı maçta iki tarafında ortaya koyduğu futbol kamuoyu tarafından takdir edilmişti.

SEZONUN REKORU BU MAÇTA GELDİ

Ligin lideri Beşiktaş’ın Başakşehir deplasmanında 3-2 kazandığı maçta bu alanda bir rekor kırıldı. Türkiye’deki futbol ikliminin olumlu anlamda değiştirecek ‘topun oyunda kalma’ istatistiği bu sezon bir maçta en yüksek seviyesini gördü. 68 dakika 16 saniye ile bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçı oynandı.

Son çeyreğe girilen bu haftalarda şampiyonluk heyecanın giderek artması 5 golün çıktığı Başakşehir Beşiktaş düellosunda yaşanan seyir zevki ile birlikte gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 90 dakika sonunda izlemekten keyif aldıkları maç için Twitter’da paylaşımlarda bulundu.

İşte Süper Lig’de daim olmasını istediğimiz maçın ardından yapılan paylaşımlar…

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Yayınlanma Tarihi:10:17,