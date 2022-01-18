Torrent hakemden şikayet eden futbolcularına seslendi: Bizim işimiz futbol

4-2’lik yenilgi sonrası G.Saray’da adeta bir isyan vardı. Oyuncularını sakinleştiren Torrent son sözü söyledi: “Kendimize bakacağız. Daha çok çalışacağız”

Mesut YILDIRIM

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Domenec Torrent, Galatasaray ile ilk sınavına çıktığı Hatayspor deplasmanındaki 4-2'lik yenilgiyle Süper Lig'le tanıştı. Sahada sertlik düzeyinin fazla olduğu, hakem kararlarının tartışıldığı maçta Torrent'in gözü oyuncularındaydı. İspanyol çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemiyle maça başlayıp zaman zaman 4-3-3'ü denedi, mücadeleyi 4-6-0'la tamamladı. Ofans aksiyonlarında yaratıcılık göze çarptı. Savunmada ise yine hatalar vardı. Torrent'in futbola bakışını en iyi şekilde gösteren bir olay ise soyunma odasında yaşandı.

‘ÖNCE KENDİMİZE BAKACAĞIZ’

Sarı-kırmızılı futbolcular, hakemlerin kötü yönetiminden şikâyetçiydi. Adeta isyan vardı. Devreye giren Torrent, yaptığı konuşmayla öğrencilerini sakinleştirdi, yapmaları gerekeni anlattı. “Bizim dışımızda gelişenlere etki edemeyiz” diyen Torrent, “İşimiz futbol. Önce

kendimize bakacağız. Hatalarımız, eksiklerimiz ve bunları cezalandıran iyi bir rakip vardı. Daha çok çalışacağız. Hepinizi çok yetenekli oyuncularsınız. Bunun farkına varın” ifadelerini kullandı. Torrent'in pozitif duruşu, takımda da olumlu etki yarattı.