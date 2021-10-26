Uğur Dündar: En büyük arzum 3 Temmuz anıtı

Denizli Fenerbahçe Gönülleri Derneği'nin paneline katılan Uğur Dündar, “Fenerbahçe, Cumhuriyet ile özdeş olduğu için hedef seçilmiştir. En büyük arzum stadın önüne 3 Temmuz anıtının dikilmesidir” dedi.

Selami AYDIN

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SÖZCÜ yazarları duayen gazeteci Uğur Dündar ve Aytunç Erkin, Denizli Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin organize ettiği ‘Cumhuriyet ve Fenerbahçe' konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Bir dönem Fenerbahçe yönetim kurulunda da görev alan Uğur Dündar ise babasının Fenerbahçeli olması nedeniyle kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu anlattı. Babasının, Çanakkale Savaşı'nda görev alan Fenerbahçelilerin öyküsünü ve Milli Mücadele'de yer alan Fenerbahçeli kahramanları kendisine anlattığını ve çok etkilendiğini söyleyen Uğur Dündar, “Babamla birlikte radyoya kulağımızı yapıştırarak Fenerbahçe'nin maçlarını dinlerdik. Babam Fenerbahçeli olduğu için ben de Fenerbahçeli oldum” diye konuştu.

Uğur Dündar, şöyle devam eti:

“15 Temmuz sadece iktidarı devirmek için hesaplanmış ve girişilmiş bir kalkışma değildir. Onun temelinde Cumhuriyeti ele geçirmek, Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve bir iç kargaşa yaratıp halkı çarpıştırarak bir işgal senaryosu vardır. En büyük engeli de Fenerbahçe camiası çıkarmıştır. Oyunu bozan Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Cumhuriyet ile özdeş olduğu için hedef seçilmiştir. Benim en büyük arzum Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önüne 3 Temmuz anıtının dikilmesidir.”

“CUMHURİYETİN SON KALESİ”

Milli mücadelede görev alan Fenerbahçeli kahramanları tek tek sayan Aytunç Erkin; “Fenerbahçe emperyalizme karşı direnişin kalesi olmuş, sembolü olmuş bir kurumdur. 3 Temmuz 2011 kumpasında yine Cumhuriyete sahip çıktığı için FETÖ tarafından hedef olmuş, bir sivil toplum kuruluşundan öte Cumhuriyetin son kalesidir” ifadesini kullandı.