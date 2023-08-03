Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.

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Ülke puanı sıralaması gelecek yıllarda Avrupa kupalarına kaç takımımızın katılacağını ve hangi turnuvada mücadele edeceğini belirlemek için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi’ne iki takım gönderme şansı oluştu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Sıra Ülke 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Puanlar 1 İngiltere 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928 2 İspanya 18.928 19.500 18.428 16.571 2.500 75.927 3 İtalya 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569 4 Almanya 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552 5 Hollanda 9.400 9.200 19.200 13.500 1.000 52.300 6 Fransa 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914 7 Portekiz 10.300 9.600 12.916 12.500 1.500 46.816 8 Belçika 7.600 6.000 6.600 14.200 500 34.900 9 İskoçya 9.750 8.500 7.900 3.500 800 30.450 10 Avusturya 5.800 6.700 10.400 4.900 1.000 28.800 11 İsviçre 6.400 5.125 7.750 8.500 300 28.075 12 Türkiye 5.000 3.100 6.700 11.800 750 27.350 13 Sırbistan 6.000 5.500 9.500 5.375 800 27.175 14 Ukrayna 7.200 6.800 4.200 5.700 1.000 24.900 15 Norveç 3.750 6.500 7.625 5.750 375 24.000

Türkiye ülke puanı sıralamasında 27.350 puanla 12. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.