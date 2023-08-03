SPOR
Abone Ol

Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralaması, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa ekiplerine karşı oynadığı maçlar sonrasında güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 27.350 puanla 12 sırada yer alırken, 11. sırada bulunan İsviçre'nin 28.075, 10. sıradaki Avusturya'nın 28.800 puanı bulunuyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması gelecek yıllarda Avrupa kupalarına kaç takımımızın katılacağını ve hangi turnuvada mücadele edeceğini belirlemek için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi’ne iki takım gönderme şansı oluştu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

SıraÜlke19/2020/2121/2222/2323/24Puanlar
1İngiltere18.57124.35721.00023.0002.00088.928
2İspanya18.92819.50018.42816.5712.50075.927
3İtalya14.92816.28515.71422.3572.28571.569
4Almanya18.71415.21416.21417.1252.28569.552
5Hollanda9.4009.20019.20013.5001.00052.300
6Fransa11.6667.91618.41612.5831.33351.914
7Portekiz10.3009.60012.91612.5001.50046.816
8Belçika7.6006.0006.60014.20050034.900
9İskoçya9.7508.5007.9003.50080030.450
10Avusturya5.8006.70010.4004.9001.00028.800
11İsviçre6.4005.1257.7508.50030028.075
12Türkiye5.0003.1006.70011.80075027.350
13Sırbistan6.0005.5009.5005.37580027.175
14Ukrayna7.2006.8004.2005.7001.00024.900
15Norveç3.7506.5007.6255.75037524.000

Türkiye ülke puanı sıralamasında 27.350 puanla 12. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.

Adana Adana Demirspor Almanya Avrupa Avusturya Belçika Beşiktaş Fenerbahçe Fransa Galatasaray Hollanda İngiltere İspanya İsviçre İtalya Norveç Portekiz Şampiyonlar Ligi Sırbistan Türkiye UEFA
X Reklam