Villarreal, Lucescu’nun Dinamo Kiev’ini deplasmanda yıktı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Dinamo Kiev ile Villarreal karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak çeyrek final adına büyük avantaj elde etti.
La Liga’da oynadığı son 8 maçta galip gelemeyen Villarreal, Ukrayna’da Pau Torres’in 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu 52. dakikada Raul Albiol attığı golle belirledi.
Geride kalan dakikalarda Lucescu oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
İki takım çeyrek final bileti için 18 Mart Perşembe günü İspanya’da karşılaşacak.