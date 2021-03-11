Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Villarreal, Lucescu’nun Dinamo Kiev’ini deplasmanda yıktı

La Liga'da Şampiyonlar Ligi potasından kopan Vilarreal, Avrupa'da ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. İspanyol ekibi, Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0'la geçti.

Güncellenme: 23:28, 11/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Villarreal, Lucescu’nun Dinamo Kiev’ini deplasmanda yıktı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Dinamo Kiev ile Villarreal karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak çeyrek final adına büyük avantaj elde etti.

La Liga’da oynadığı son 8 maçta galip gelemeyen Villarreal, Ukrayna’da Pau Torres’in 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu 52. dakikada Raul Albiol attığı golle belirledi.

Geride kalan dakikalarda Lucescu oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İki takım çeyrek final bileti için 18 Mart Perşembe günü İspanya’da karşılaşacak.

İlginizi ÇekebilirMilan, Manchester United'ı Kjaer ile vurdu!Milan, Manchester United'ı Kjaer ile vurdu!

Dinamo Kiev taraftarı, 12 yıl boyunca ezeli rakipleri Shakhtar’ı çalıştıran Lucescu’ya olan protestolarını sürdürüyor | Fotoğraf: Reuters

Avrupa Fenerbahçe Futbol İngiltere İspanya İtalya Manchester United Milan Olimpiyat oyuncu Perşembe Şampiyonlar Ligi UEFA UEFA Avrupa Ligi Ukrayna Villarreal