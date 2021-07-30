Yanan ormanlar için Galatasaray ve Antalyaspor’dan hazırlık maçı kararı

Son günlerde ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle dönerken, Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Antalyaspor alkış toplayan bir karara imza attı.

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Galatasaray Kulübü, ülkede çıkan orman yangınları sonrası yaşanan zararı bir nebze olsun hafifletebilmek için Antalyaspor Kulübü ile hazırlık maçı oynama kararı aldıklarını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile oynanacak hazırlık maçının gelirinin TEMA Vakfı’na aktarılacağı belirtildi. Maçın hangi tarihte ve saatte oynanacağına dair ise, henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim’in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal’ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı’na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV @Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz” denildi.