Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küçük Ayaklar Büyük Yürekler" futbol şöleninde eski milli futbolcu Ümit Karan ve Evren Turhan ile Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top koşturdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10-12 yaş arası 2 bin çocuğun katıldığı “Küçük Ayaklar Büyük Yürekler” futbol şöleni başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Dünyası’nda başlayan ve 4 gün sürecek olan etkinlikte Şöhretler ve Şanlıurfaspor takımları maç yaptı.
Ümit Karan, Evren Turhan ile İbrahim Yattara'nın yer aldığı şöhretler takımı ile 10-12 yaş arası çocukların oluşturduğu Şanlıurfaspor takımı arasında oynanan karşılaşmayı eski hakem Serdar Tatlı yönetti.