Yılmaz Vural: Montella içimi acıtıyor

Hocaların hocası Yılmaz Vural, Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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SÖZCÜ Televizyonu’nun spor içeriği Ceza Sahası ekranlara yeni bir soluk getirdi. Moderatörlüğünü usta televizyoncu Ercan Taner’in yaptığı, Sözcü Spor Müdürü Bahadır Çokişler, Sözcü yazarı Yasin Yıldırım ile Korkusuz yazarı Alper Mert, gündemi cesaretle değerlendirdi.

Haftanın maçları kadar Türkiye A Milli Futbol Takım’daki Vincenzo Montella dönemi de konulardan biriydi. Programa telefonla katılan hocaların hocası Yılmaz Vural, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“UTANIYORUM”

Yılmaz Vural, “Türkiye’de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF’ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum” dedi.

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacağını belirten Yılmaz Yılmaz Vural, “Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. ‘Getiririm yabancı biter’ diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim” ifadelerini kullandı.