Younes Belhanda ve Adana Demirspor bombası!

26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’un, Galatasaray’ın eski futbolcusu Younes Belhanda ile sosyal medya üzerinden etkileşime girmesi transfer iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaraylı yöneticileri zemin konusunda eleştirdikten sonra sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki orta saha, o tarihten bu yana serbest. Yunanistan’ın Olympiakos takımının da transfer listesinde olduğu iddia edilen Belhanda’nın sarı kırmızılı ekibe geri dönmesi de gündemdeydi.

Ancak akşam saatlerinde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’la Instagram’da karşılıklı takipleşen Belhanda’nın bu hamlesi, yeni bir transfer dedikodusunu da beraberinde getirdi.

2017 yılında Dinamo Kiev’den 10 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Belhanda, 4 yılda sarı kırmızılı formayla 131 maça çıktı ve 22 gol atıp, 26 asist yaptı.