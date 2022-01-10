Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler Son 16 Turu kurasında
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak Son 16 Turu maçlarının kurası Cuma günü çekilecek.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 14 Ocak Cuma günü saat 11.30’da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Son 16 Turu'na katılacak takımlar şöyle:
Seri başı takımlar: Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Hatayspor, Karagümrük, Sivasspor, Trabzonspor
Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor, Antalyaspor, Bandırmaspor, Denizlispor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor