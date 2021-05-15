Zlatan Ibrahimovic’ten kötü haber! Beş yıl sonra geri dönmüştü

İsveç Milli Takımı’na 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında veda eden, ancak geçtiğimiz Mart ayında yeniden milli takıma dönen Zlatan Ibrahimovic, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda olmayacak. Sakatlığı bulunan Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası’na yetişemeyecek.

Milan’da sergilediği başarılı performans sonrası beş yıl aranın ardından yeniden milli takım formasını giyen Zlatan Ibrahimovic’in, dizindeki sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası’nda oynayamayacağı belirtildi. Son durumunu İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson’a ileten 39 yaşındaki futbolcu, Mart ayının sonunda Gürcistan ile oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ilk 11’de başlamıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Dünyaca ünlü yıldız, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Milli Takım'a dönme kararı verdiğinizde ailen ne tepki verdi? Çocuklarına ne söyledin?” şeklindeki sorusu karşısında gözyaşlarını tutamamış ve “Sorduğun hoş bir soru değil. Vincent ben giderken çok ağladı. Ancak şimdi iyi” yanıtını vermişti.

İtalya Serie A’da Milan formasıyla bu sezon 19 maça çıkan İsveçli yıldız, 15 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

İsveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic, 118 maçta 62 gole imza attı.