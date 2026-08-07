Süper Lig macerası Osmanlıspor ile başlayan ve sırasıyla Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor ve Gaziantep FK formaları giyen Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin yeni adresi şaşırttı. Galatasaray ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ndiaye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekibi Mağusa Türk Gücü'ne transfer oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resmi imzalar atıldı. Badou Ndiaye, Mağusa Türk Gücü'nde. Hoş geldin" denildi.

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