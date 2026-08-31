Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, iki maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerken Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

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Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'in 3. haftasının sonuçları şu şekilde:

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-2

Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

Başakşehir-Kasımpaşa: 1-1

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Arca Çorum FK: 6-2

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)