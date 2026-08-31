Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, iki maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerken Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.
Süper Lig'in 3. haftasının sonuçları şu şekilde:
Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 1-2
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 3-2
Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
Başakşehir-Kasımpaşa: 1-1
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Arca Çorum FK: 6-2
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Eylül Cuma:
20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)