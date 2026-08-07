Henüz 17 yaşındayken DME Academy'den ayrılan ve Fenerbahçe tarafından İstanbul'a getirilen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande, yaklaşık 1 ay boyunca deneme antrenmanlarına katılmış ve herhangi bir sözleşme imzalamadan İstanbul'dan ayrılmıştı.

Ardından İspanyol ekibi Leganes'e transfer olan ve burada gösterdiği performansla 20 milyon euro karşılığında Alman kulübü RB Leipzig'in yolunu tutan yıldız kanat, Dünya Kupası'nda parlayarak Real Madrid'in radarına girdi.

REAL MADRİD 125 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği dünya devi Real Madrid, uzun uğraşlar sonucunda Yan Diomande'nin transferi için RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. Madrid ekibi, Diomande'nin bonservisi için 125 milyon euro + 15 milyon euroluk bonusları ödemeyi kabul etti.

Fildişi Sahilli 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile imzalanan sözleşmenin ise 7 yıllık olduğu belirtildi. Diomande, satışının gerçekleşmemesi halinde 2033 yılına dek Real Madrid forması giyecek. Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan Diomande, milli futbolcu Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.