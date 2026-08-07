Manchester United ile olan sözleşmesi sona ermesinin ardından Avrupa'dan hiçbir teklif alamayan ve 1 aydır kulüpsüz olan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, form kazanmak ve yeni sezona hazırlanmak amacıyla İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton FC ile antrenmanlara çıkıyor.

TÜM KARARLARINDAN PİŞMANLIK DUYUYOR

Sancho'nun Manchester United'a transfer olmasından dolayı büyük bir pişmanlık duyduğu belirtildi. Ayrıca geçen sezon Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemenin de yanlış bir karar olduğunu düşünen Sancho'nun, Siyah-Beyazlılardan gelecek olası bir teklife açık olduğu öğrenildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında eski kulübü Borussia Dortmund'un yanı sıra Fiorentina ve Al Rayyan da yer alıyor.