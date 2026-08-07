Galatasaray, Milan'ın formasını giyen Rafael Leao ile anlaşma noktasına geldi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuya 9 milyon Euro maaş teklif ederken, Milan'ın 50 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 35 milyon Euro'luk teklifini 40 milyon Euro seviyesine çıkaracağı ve 40+5 milyon Euro'da mutlu sona ulaşmak istediği aktarıldı.

TEKLİFLER DUDAK UÇUKLATTI

Aynı zamanda Galatasaray, Almanya'da forma giyen Can Uzun için Frankfurt'un kapısını çaldı. Alman ekibi 60 milyon Euro talep ederken, bu talepten vazgeçtiği ve 50 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Galatasaray'ın teklifini 35+5 milyon Euro'ya çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Ayrıca Galatasaray, 21 yaşındaki 10 numara Batrakov ile de imzalamak istiyor ve Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş, Juventus'tan Dusan Vlahovic transferinde baskıyı artırdı. Siyah-beyazlılar, yıllık 8 milyon Euro ve imza parası içeren teklifini sundu. Sırp golcünün bir hafta içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Beşiktaş, Milan'dan Youssouf Fofana için de 20 milyon Euro talep etti.

Fenerbahçe, Marcus Rashford ile ciddi şekilde ilgileniyor. Manchester United, olağanüstü bir teklif gelmemesi halinde oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Fenerbahçe'nin ayrıca Real Madrid'den kiralık göndermek istediği Endrick için Roma ile yarıştığı, Arsenal'in 60 milyon Euro talep ettiği Martinelli'yi de gündemine aldığı kaydedildi.

GÖZTEPE PARA BASIYOR

Trabzonspor, Darwin Nunez ile ciddi mesafe katedildiği iddia edildi. Uruguaylı golcünün menajerler kanalıyla önerilen diğer sürpriz isimler de bordo-mavililere sunuluyor. Göztepe ise SV 07 Elversberg'ten Anthony Dennis için 10 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray'ın planları dışında kalan Halil Dervişoğlu'na Gaziantep FK talip oldu. Badou Ndiaye ise KKTC'ye transfer olarak Mağusa Türk Gücü forması giyecek.