Süper Lig ekibi Kocaelispor'un 'aşkı için kaçtığı' söylenen futbolcusu Habib Keita için taraftarın eğlenceli bir serzenişi oldu... Mısır takımı Zed FC ile oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan hazırlık maçı öncesinde Yeşil-Siyahlı taraftarlar, Malili oyuncu için tezahürat yaptı.

MÜGE ANLI'YA SESLENDİLER

Taraftarlar, aşık olduğu kızın yanına gidebilmek için Kocaeli'den kaçan ve günlerdir halen ulaşılamayan 24 yaşındaki futbolcu için "Keita neredesin Allah belanı versin" ve "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" şeklinde tezahüratta bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise geçen günlerde yaptığı açıklamada "Habib Keita konusunda ben profesyonel bakmak istiyorum. Şu anda aramızda yok. Bir süreç var, belli ki bir mutsuzluğu var ki burada aramızdan ayrılmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.