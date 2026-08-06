Göztepe'ye, 2023 yılında olimpik branşlara tesis yapılması için tahsis edilen Balçova İnciraltı'ndaki yaklaşık 32 bin metrekarelik arazi için hazırlanan projeye ilgili bakanlıklar ve belediyelerden onay çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanıp İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan, "Kapalı Spor Tesisi Alanı" oluşturulmasına yönelik koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı 2 Eylül'e kadar askıda kalacak.

TESİSİN TEMELLERİ ATILACAK

Askı sürecinde projeye itiraz gelmezse Göztepe, olimpik branşlardaki sporcular için planladığı tesisin temellerini atacak. İnciraltı'nda hayata geçirilecek tesis, yalnızca sporcuların değil, ailelerin ve bölge halkının da günlük yaşamına dokunacak bir sosyal alan olarak tasarlandı. Birçok branşta faaliyet gösteren Göztepe, İnciraltı projesi ile olimpik spor okullarını tek bir çatı altında toplayacak. Padel, tenis, yüzme, cimnastik, fitness, bale, okçuluk ve daha birçok olimpik branşta çocuklar ile gençler için eğitim alanları kurulacak. Tesis aynı zamanda, çocuklarını bırakan ya da antrenmanı bekleyen ailelerin de vakit geçirebileceği, kendi spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlarla mahalleye açık bir yaşam alanı olacak. Tesis tamamlanınca çok daha fazla çocuk ve sporcu, daha iyi şartlarda spor yapma imkanına kavuşacak.

FUTBOL DIŞINDAKİ BRANŞLAR OLACAK

Göztepe, bu tesisle hem sporcu yetiştirme kapasitesini büyütmeyi hem de İzmir'de yetişen sporcuları İzmir'de tutabilecek bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Futbol sahasının olmayacağı tesiste, altyapı takımları için hentbol, basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yarı olimpik havuz, cimnastik salonu, tenis ve padel kortları yer alacak. Bunlara ek olarak masa tenisi, satranç, okçuluk, atletizm, judo, tekvando ve eskrim çalışma alanları, fitness, pilates, sosyal etkinlik alanları ile yeme içme üniteleri de tesiste bulunacak. Sporcuların antrenmanlarını gerçekleştireceği bu tesis, sporcu ve aileleri başta olmak üzere tüm topluma hizmet vermeyi amaçlayan bir yaşam alanı olarak inşa edilecek. Şu an Gürsel Aksel Stadı'nın altındaki salonlar ve havuzun yanı sıra birçok alanda farklı branşlarda spor eğitimlerini sürdüren Göz-Göz proje bitince altyapı hamlesini güçlendirecek.

MEHMET SEPİL GÜN SAYIYOR

Daha önce Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırıp, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayan Göztepe Onursal Başkanı ve Olimpik Şubeler Başkanı Mehmet Sepil, en başından beri bire bir ilgilendiği İnciraltı Tesisleri için gün sayıyor. Göztepe, futbol akademisi ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki ticari alanların açılması için de son aşamada. İnciraltı projesini hemen hayata geçirmek istediklerini açıklayan Mehmet Sepil, "Bundan 3 yıl önce başlattığımız İnciraltı projesinde önemli bir aşamaya geldik. Planlamanın onayını bakanlıklardan aldık. Gerekli girişimlerde izinleri de aldıktan sonra hedefimiz 3-4 ay içinde projeye başlayabilmek. İnşallah İnciraltı projesine temeli atacağız. Daha önce de bunu çok konuştuk. İnciraltı projesinin tamamı olimpik branşlar ki spor okulları ile ilgili oluşturulmuş bir proje olacak" dedi.

Sepil, "Burada padel, tenis, yüzme, havuzları, havuzu, onun yanında diğer cimnastik, bale, okçuluk, aklınıza gelebilecek tüm olimpik branşlara gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için alanlar olacak. Burada en önemlisi ailelerin de çocuklarını getirdiğinde kendilerinin de spor yapabileceği veya çocuklarını beklerken zaman geçirebileceği alanları sağlamak sağlamak istiyoruz. Göztepe'nin en büyük hedefi olan olimpiyatlara Göztepe armasıyla oyuncu götürme, sporcu götürme projesinin ilk başlangıcı bundan sonra İnciraltı projesi olacaktı. Yine olimpik altyapı ile ilgili birçok proje var. Yeni yeni alanlar açacağız. Statta mevcut alanlara yine Spor Bakanlığı ile birlikte olimpik branşlarımıza yeni alanlar kazandıracağız. Dolayısıyla artık İzmir'in yetiştirdiği sporcuları İzmir dışına çıkardığı değil, İzmir içinde tutabildiği bir ekosistemi oluşturup İzmir'e katkı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA SPORCU FAYDALANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balçova İnciraltı'nda Göztepe Spor Kulübü'ne tahsis edilen 31 bin 977 metrekarelik alanda, "Kapalı Spor Tesisi Alanı" oluşturulmasına yönelik koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tekliflerini onaylarken, planlar 2 Eylül'e kadar askıda kalacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde yer alan 2289 ada 99 parsele ilişkin hazırlanan, "Kapalı Spor Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tekliflerini 24 Temmuz 2026 tarihinde onay verdi. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre plan teklifleri, 4 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, Balçova İnciraltı'nda bulunan ve tamamı arsa vasfındaki 31 bin 977 metrekarelik alanı kapsıyor. Söz konusu parselin mülkiyetinin ön tahsisi iki yıl süreyle Göztepe'ye verildi. İmar çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkilendirmesi doğrultusunda alanın 20 yıl süreyle bedelsiz olarak kulübün kullanımına bırakılması öngörülüyor.

Plan açıklama raporunda, Göztepe Spor Kulübü'nün voleybol, basketbol, yüzme, jimnastik, okçuluk, hentbol, eskrim, tekvando, yelken ve satranç başta olmak üzere 16 olimpik branşta faaliyet yürüttüğü, 5 binden fazla sporcuya hizmet verdiği belirtildi. Raporda, kulübün özellikle salon yetersizliği nedeniyle birçok branşta farklı tesisleri kiralamak zorunda kaldığı, antrenman ve maç programlarının salonların müsaitlik durumuna göre şekillendiği, bunun da sporcuların gelişimini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Plan raporunda, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerini kapsayan bölgede, önerilen tesisle benzer nitelikte yalnızca 18 spor tesisi bulunduğu kaydedildi. Aynı raporda, bu 11 ilçede yaşayan 5-24 yaş grubundaki 747 bin 611 kişinin spor alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için 1 milyon metrekarenin üzerinde spor alanına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.