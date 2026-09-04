Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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