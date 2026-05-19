Filipinler’de tatil yapan bir grup arkadaşın banyoda karşılaştığı manzara, adeta korku filmlerini aratmadı. Tıkanan tuvaleti kontrol etmek isteyen konuklar, klozetin içinde dünyanın en tehlikeli sürüngenlerinden biri olan kral kobra ile burun buruna geldi.

Olay, Filipinler'deki Kuzey Negros Doğal Parkı sınırları içinde yer alan Salvador Benedicto’daki bir tatil köyünde meydana geldi. Tesiste konaklayan beş arkadaştan biri banyoya girdiğinde, klozetin içinde koyu renkli bir karaltı fark etti. İlk başta tuvaletin iyi temizlenmediğini veya sifonun düzgün çalışmadığını düşünerek tekrar sifona bastı. Ancak sifonun çekilmesiyle birlikte, borudan yukarı doğru bir yılan başının uzandığını görmesiyle büyük bir şok yaşadı.

'Zararsız su yılanı sandık'

Gruptan Dranreb Teodoso, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, ilk başta arkadaşlarına inanmadıklarını belirtti. Koşarak banyoya giden Teodoso, otel personeli duruma müdahale etmeden önce bir sopa yardımıyla yılanın canlı olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Grup, ilk etapta hayvanın zararsız bir su yılanı olduğunu düşündü. Tuvaletteki o anların görüntülerini internete yüklediklerinde, sürüngen uzmanları ve meraklıları acı gerçeği ortaya çıkardı. Klozetten çıkan canlı, dünyanın en ölümcül zehirli yılanlarından biri olan kral kobraydı.

Sıcaklardan mı kaçtı, esir tutuluyordu?

Yerel yetkililer, Salvador Benedicto bölgesinde daha önce de kral kobra vakalarına rastlandığını doğruladı. Bölge Emniyet Müdürü Gina Gerangaya, araştırmacıların yılanın yasa dışı yollarla esaret altında tutulurken kaçmış olma ihtimalini titizlikle incelediğini belirtti.

Uzmanlar ve yetkililer, son dönemde yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle vahşi hayvanların serin ve nemli saklanma alanları aradığını, yılanın da bu yüzden klozet borularına sığınmış olabileceğini ifade etti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.