Kılıç çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk TSK’ya geri dönüş için açtığı davayı kazandı.



Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Ankara 14. İdare Mahkemesi Binbaşı Murat Ertürk’ün göreve iadesine oy birliği ile karar verdi. Teğmenlerin ihraç edilen komutanlarından Albay Alper Topsakal da TSK’ya geri dönüş davasını kazanmış ve üniformasına kavuşmuştu.



Ertürk hakkında verilen kararla ihraç edilen üç komutandan ikisi göreve dönmüş oldu. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor.



