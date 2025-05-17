Terör örgütü PKK’nın fesih kongresini gerçekleştirip silah bırakma kararı almasıyla gözler terör örgütünün Kandil Dağı ve Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarına çevrildi. Terör örgütünün silah bırakıp boşaltmayı taahhüt ettiği kamplar da belli oldu. MİT’in gözetiminde boşaltılacak olan kampların bulunduğu alanlarda TSK’ya ait yüksek güvenlikli kulekollar ve üs bölgeleri de var. Silahsızlanma tamamlanırsa bu bölgelere Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Peşmerge ordu birlikleri yerleşecek.

PKK’nın kontrol ettiği bölgeleri saran Türk Ordusu, teröristlerin sızmasına engel oluyor.

SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ilk etapta Süleymaniye kırsalını içine alan ve İran sınırına uzanan Kandil Dağı’nın doğu ve batı cephesindeki kamplar boşaltılacak. Buradaki kamplar terör örgütünün üst yapılanması KCK’nın sözde ana karargâhı olarak kullanıyor.

KANDİL’DE 14 KAMP VAR

Kandil’in Doğu yakasında adını öldürülen teröristlerin kod isimlerinden alan Harun, Ayhan, Rüstem ile Berdakaşo, Dolakoge, Asos ve Kalatukan adlı 7 kamp bulunuyor. Kamplarda sözde karargâh, kadın yapılanması KJB, yer altı cephaneliği, kaçakçılardan alınan sözde gümrük vergisi birimi ve asayiş bölüğü, terörist kıyafetlerinin dikildiği terzihane ve terörist mezarlığı var.

Kandil Dağının Batı tarafında ise, Kortek, Bole, Lewce, Ş. Rüstem, Zergele, Surede, Balakayati adlı 7 kamp var. Burada sözde asayiş birimi ile 2 tabur, yer altı cephaneliği kadınlara ideolojik ve silah eğitim alanı, teröristlerin tedavi edildiği hastane-revir, gıda ihtiyaçların karşılandığı lojistik depoları var.

KUZEY IRAK’I 3’E BÖLMÜŞLER

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki barınma bölgelerini Kandil Sahası, Behdinan Sahası ve Zagros Sahası diye üçe ayırdığı, Kandil’deki 14 kampın yanı sıra Zagros sahasında Avaşin, Basyan, Hakurk ve Haftanin kampları yer alıyor. Behdinan Sahasında ise Zap, Gara ve Metina kampları bulunuyor.

Ayrıca Pençe Kilit harekatı bölgesi olan Duhok’un çeşitli ilçelerine yayılmış 24 terör kampı daha var.

Mehmetçik, PKK terörüne karşı kurulan üslerde vatan savunması için gece gündüz nöbet tutuyor.

Mehmetçik bölgede her an teyakkuzda

Kandil’i de içine alan Bradost bölgesinde TSK’ya ait 31 üs bölgesi ve kulekol bulunuyor. Erbil’in Sidekan ve Rewandüz kasabası yakınlarında 5 keşif, dinleme ve gözetleme var. Kandil’deki Hasan Bey tepesinde 3 ayrı gözlem noktası, 3 bin 607 metre yükseklikteki Helgurt Dağında 5 karakol ve gözetleme noktası kurulu. Bu dağ Kandil’i de içine alan Erbil ile Halepçe kentleri arasında kalan İran sınırında yer alıyor.

Erbil’in Çoman İlçesi Hacı Ümran kasabasına bağlı Huşkan bölgesinde 3 gözetleme noktası var. Huşkan’dan teröristlere kamyonlarla kuru gıda, bakliyat ve lojistik gidiyordu. Bu üs bölgesinin kurulmasıyla ikmal yolu kesilmiş oldu. Kandil’in bölgelerinde de kulekol ve üs bölgeleri var. Genelkurmay bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı seçkin birliklerimiz bu üs bölgelerinde halen 7/24 görev alıyor.

Pençe Kaplan Harekatı bölgesi sınırlarında yer alan Haftanin Vadisi içinde 20 civarında Mehmetçik kampı yer alıyor. Buralarda da lojistik malzeme alım birimi, cephane ve terzihane yer alıyor. TSK’nın Pençe Şimşek harekatını sürdürdüğü Kandil’e açılan kapı olarak da bilinen Hakurk Vadisinde ise Goraspi üs bölgesi bulunuyor. Bu vadi içinde terör örgütünün Bradost diye adlandırdığı bölgede 15 ayrı barınma alanı var.

Teröristleri gözetlemek için kurulan kuleler.

Gara Dağı’ndaki kamplar örgüt için çok önemli

Terör örgütünün can damarı niteliğindeki en önemli merkezlerinden biri ise Duhok’un Amediye İlçesinin Dereluk ve Şeladize kasabaları arasındaki Gara Dağı ve bu dağ’ın içindeki irili ufaklı kamplar. Gara Dağı Türkiye sınırına 30 kilometre derinlikte. Bu dağ örgütün ana ikmal yolu. Teröristlerin hem Türkiye’ye sızmalarda, hem de Irak’a geçip Kandil Dağı ve diğer barınma alanlarına geçişlerde kullanıyor. Gara’da ABD’nin Suriye’deki SDG-YPG’ye gönderdiği yeni nesil yardım silahlarının depolandığı 4 yer altı cephaneliği bulunuyor. Gara Dağı içinde 41 kamp bulunuyor. Bu kamplarda rehin tutulanlar için iki yer altı hapishanesi, canlı bomba yetiştirme birimi ile akademi ve ile Türkiye içindeki teröristlere emir verilen merkez var.

Zap Vadisi’ndeki kamplar bomba üretim merkezi

Türkiye sınırına en yakın terörist barınma alanlarından biri olan Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki Zap Vadisi içindeki kamplar. Kuzey Irak’taki bu kampları terör örgütü için önemli kılan ise bomba ve mayın üretim merkezleri olmaları. Bunun için kimya labovatuvarları kurulmuş. Ayrıca, silah ve mühimmat, lojistik depoları, V-Y,Z harflerinden esinlenerek yer altına kazılan birbiriyle bağlantılı 500 ile 800 metre uzunluğunda tüneller oluşturulmuş. Kamplarda hastane ve ilaç depoları kurulmuş. Zap Vadisi içinde yer alan kampların sayısı ise 35 .

Silah teslimini MİT ve Peşmerge koordine edecek

PKK’nın bu kampların tamamını, silah ve mühimmat depoları ile gizli yer altı tünel ve sığınaklarını MİT ve Irak Kürt Yönetimi’ne bağlı gözlemci heyetin koordinasyonunda teslim edeceği netleşti. Örgütün gizli kamp ve barınma alanlarını deşifre edeceklerini taahhüt ettikleri öğrenildi. Silah bırakma ve kampların boşaltılmasından sonra da TSK’nın bölgedeki üsleri sınır güvenliği için faaliyetlerini bir süre daha devam ettirecek. Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikte ASELSAN’ın geliştirdiği Casus Baykuş. Kedi Gözü, Şahin Göz adlı yüksek çözünürlüğe sahip gece görüşlü termal kameralarla donatılan yüksek korunaklı olan kulekollar, sürecin sonunda Peşmerge’ye devredilecek. Mehmetçikk Türkiye sınırının sıfır noktasındaki üs bölgesine kaydırılacak.