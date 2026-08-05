Salah’ı kadrosuna katarak dünyada büyük ses getiren Trabzonspor bir yıldız daha için kollarını sıvadı… Bordo mavililer Beşiktaş’ın da transfer listesinde olan Darqin Nunez’i kadrosuna katmak istiyor. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferi için girişimlere başladı. Haberde bordo-mavili yönetimin, yıldız futbolcu ve kulübüyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği ifade edildi.

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Darwin Nunez, uzun süredir Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu. Yıldız oyuncunun menajerinin kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.