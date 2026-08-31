Geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmesinin ardından Karadeniz ekibine geri dönen Batista Mendy, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetimin bonservisiyle satıp gelir elde etmeyi planladığı 26 yaşındaki oyuncu için beklenen hamle İspanya'dan geldi.

Foot Mercato’da yer alan habere göre; La Liga temsilcisi Celta Vigo, Fransız ön liberoyu kadrosuna katmak adına çalışmalarına hız verdi. İspanya'da transfer penceresinin yarın gece yarısı kapanacak olması sebebiyle elini çabuk tutan Celta Vigo idarecilerinin, yetenekli orta saha oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE

Trabzonspor ile sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli futbolcuya Türkiye'den de ilgi var. Haberin detaylarında, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de Fransız oyuncunun durumunu yakından izlediği ve kadrosuna katmak adına devreye girdiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda Fransız kulübü Angers'tan 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Batista Mendy'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında gösteriliyor. Bordo-mavili yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncuyu transfer dönemi kapanmadan cazip bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı hedefliyor.