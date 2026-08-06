Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak tüm dünyada adından söz ettirdi. 34 yaşındaki futbolcuya yapılan coşkulu karşılama, dünyanın birçok ülkesinde haberlere konu oldu. Ancak Bordo-Mavililer, transferde Salah seviyesini korumaya kararlı...

TRANSFER YÜZDE 90 TAMAM

Haber61'de yer alan habere göre Trabzonspor, Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti. Haberde, Al-Ahli forması giyen oyuncunun transferinde somut adımların atıldığı ve sürecin yüzde 90 oranında tamamlandığı ifade edildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan Nunez, yakın zamanda Salah transferinde olduğu gibi Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti...