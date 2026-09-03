Trabzonspor, Süper Lig’in 3'üncü haftasında oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3'üncü haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."