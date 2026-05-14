Altın, gümüş ve dolar fiyatları yeni günde yatay seyirde başladı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelere ve İran savaşında ilerleme işaretlerine odaklanırken, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un piyasaya vereceği etki yakından takip ediliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın bugün sabah seansında 08.03'te 4 bin 700 dolarda yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

Gram altın, ons altında görülen yatay seyrin etkisiyle 6 bin 864 lira seviyesinde sakin bir seyir sergiliyor.

Dolar endeksinde yön arayışının olduğu görülüyor. Dolar endeksi, bugün sabah seansında 08.03'te 98,48 puanda bulunuyor.

Gümüş fiyatları da son günlerde diğer metallere oranla yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Ons gümüş bugün sabah seansında 08.03'te 87,03 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER Şİ VE TRUMP'TA

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve kazan-kazan ilişkisi olduğunun söyleyen Şi, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa, eşit temelde istişare çözüm için tek seçenektir." dedi.

Şi, Tayvan sorununa ilişkin ise Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın devam etmesinin Çin ile ABD’nin "en büyük ortak paydası" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump da, açılış beyanlarında, görüşmede Şi ile “büyük konuları tartışmayı" sabırsızlıkla beklediğini, kimilerinin bunun belki de "gelmiş geçmiş en büyük zirve" olacağını söylediğini dile getirdi.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını ifade eden Trump, "Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak." açıklamasında bulundu.

ABD'DE ENFLASYON RİSKİ

Öte yandan ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler, üretici fiyatlarının nisanda son dört yılın en sert artışını kaydettiğini ortaya koydu. Mal ve hizmet maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle hızlanan enflasyon, piyasalarda yeni endişeleri beraberinde getirdi.

ABD'de nisan enflasyonu yüzde 3,8 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

FED'İN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ

ABD Senatosu Kevin Warsh'un Fed başkanlığını onayladı. Bu durum, Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor.

Çarşamba günü yapılan oylamada Kevin Warsh, 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç, Fed başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.

Oylama sonucu, Kongre'deki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra Demokratların, Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.

HİNDİSTAN'DA ALTINA TALEP ÇÖKTÜ

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan’da ise ithalat vergisi artışının ardından fiyatlarda yaşanan sert yükseliş talebi olumsuz etkiledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.