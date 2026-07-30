Süper Lig'de geçen sezon Brezilyalı golcüsü Romulo'yu 20.5 milyon euroluk rekor bedelle Alman ekibi RB Leipzig'e satan Göztepe, bu sene de adeta para basmaya devam ediyor... Son olarak Romulo'nun yerine aldığı Brezilyalı golcüsü Juan Silva'yı da Rus ekibi CSKA Moskova'ya 15 milyon euro + bonuslar karşılığında satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi; Romulo, Emersonn ve Olaitan'ın satışlarından rekor gelir elde etti.

HER ŞEY 2022'DE DEĞİŞTİ

Sarı-Kırmızılı kulübün kaderi, 2022'de Londra merkezli spor yatırım şirketi Sport Republic tarafından hisselerinin yüzde 70'inin alınmasıyla tamamen değişti. Oyuncu parlatıp satma modeline dönen Göz-Göz, kısa sürede büyük karlar elde etti.

İlk olarak Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 3.2 milyon euroya aldığı Romulo'yu geçen sezon 20.5 milyon euroya Alman ekibi RB Leipzig'e satan Göztepe, bu sezon da boş durmadı.

Yine Athletico Paranaense'den 1.8 milyon euro bedelle alınan Emersonn, kısa sürede 3.2 milyon euroya Fransız ekibi Toulouse'a satılsa da bununla sınırlı kalmadı. İzmir temsilcisi, Emersonn'un bir sonraki satışından da adeta kılını kıpırdatmadan 5 milyon 600 bin euroluk bir gelir sağladı.

OLAİTAN'DAN DEV KAR

Beşiktaş'a satılan Olaitan'dan da büyük kar elde edildi. Oyuncuyu Fransa Ligue 2 ekibi Gronoble'den 850 bin euroya satın alan Göz-Göz, Beşiktaş'a 6.5 milyon euroya sattı.

Bu sezon satılması beklenen bir diğer isim ise Juan Silva. Geçen sezon devre arasında Lille'den gelen 15 milyon euroluk teklif reddedilse de İzmir ekibi en az bu bedellere oyuncuyu satmayı planlıyor. En ciddi talibi ise 15 milyon euro + bonusları masaya koyan Rus temsilcisi CSKA Moskova. Öte yandan Juan da geçen sezonun başında 900 bin euroya satın alınmıştı...

Bu transferin de resmiyet kazanmasının ardından Göztepe'nin toplam 4 oyuncunun satışıyla elde ettiği rakam 51 milyon euroya yaklaşacak...