Kuzey Kıbrıs spor ve medya dünyasının önemli isimlerinin katıldığı prestijli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. SPOINT Construction tarafından hayata geçirilen Spoint VivaMore projesi, Türk futboluna damga vurmuş unutulmaz isimleri, spor gazetecilerini ve popüler içerik üreticilerini üç günlük özel bir programda bir araya getirdi.

Efsane oyuncular, influencerlar ve gazeteciler ayak tenisi turnuvasında karşılaştı. Organizasyona Fırat Aydınus, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Engin Baytar, Emre Toraman, Evren Nuri Turhan, Erkan Özbey, Mustafa Koray Avcı, Cihan Haspolatlı, Halil Mutlu, Orkun Uşak, Ümit Karalar, Berk İlter ve Hale Güneyi gibi tanınmış isimlerin yanı sıra spor basınından çok sayıda temsilci katıldı.

Katılımcılar daha sonra, satış ofisini ve hazırlanan örnek daireleri yerinde inceleyerek projenin mimari detayları ve sunduğu konsept hakkında kapsamlı bilgi edindi.