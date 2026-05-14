Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve değerlendirmeleriyle dünyanın en iyi 100 yemek şehrini sıraladı.
İtalya, Japonya, Fransa ve İspanya gibi güçlü mutfak geleneklerine sahip ülkeler listenin üst sıralarında yoğunlaşırken, Türkiye de üç şehriyle bu prestijli seçkide güçlü bir şekilde yer aldı.
Sokak lezzetlerinden köklü tariflere, yerel mutfak kültürlerinden modern gastronomiye kadar birçok unsurun değerlendirildiği listede Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti.
İşte o liste:
100 - TRİESTE (İTALYA)
99 - MANTUA (İTALYA)
98 - VERONA (İTALYA)
97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)
96 - NOTO (İTALYA)
95 - AUSTİN (ABD)
94 - CHARLESTON (ABD)
93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)
92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)
91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)
90 - PRAGUE (ÇEKYA)
89 - LONDON (İNGİLTERE)
88 - MALAGA (İSPANYA)
87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)
86 - BUFFALO (ABD)
85 - SİENA (İTALYA)
84 - İZMİR (TÜRKİYE)
83 - SAPPORO (JAPONYA)
82 - CORDOBA (İSPANYA)
81 - BERLİN (ALMANYA)
80 - BRUSSELS (BELÇİKA)
79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)
78 - SAN SEBASTİAN (İSPANYA)
77 - SEVİLLE (İSPANYA)
76 - TAORMİNA (İTALYA)
75 - SORRENTO (İTALYA)
74 - SPLİT (HIRVATİSTAN)
73 - KOLKATA (HİNDİSTAN)
72 - MAKAO (ÇİN)
71 - BUDAPEŞTE (MACARİSTAN)
70 - SEUL (GÜNEY KORE)
69 - SAN ANTONİO (ABD)
68 - LUCCA (İTALYA)
67 - PORTO (PORTEKİZ)
66 - MODENA (İTALYA)
65 - SURABAYA (ENDONEZYA)
64 - CHANİA CİTY (YUNANİSTAN)
63 - BOSTON (ABD)
62 - BANGKOK (TAYLAND)
61 - AREQUİPA (PERU)
60 - HO CHİ MİNH ŞEHRİ (VİETNAM)
59 - WASHİNGTON. DC (ABD)
58 - MONTREAL (KANADA)
57 - VALENCİA (İSPANYA)
56 - ST. LOUİS (ABD)
55 - BELGRAD (SIRBİSTAN)
54 - HAYDARABAD (HİNDİSTAN)
53 - YENİ DELHİ (HİNDİSTAN)
52 - MOSKOVA (RUSYA)
51 - MELBOURNE (AVUSTRALYA)
50 - ZARAGOZA (İSPANYA)
49 - PEKİN (ÇİN)
48 - AMRİTSAR (HİNDİSTAN)
47 - HANOİ (VİETNAM)
46 - MÜNİH (ALMANYA)
45 - PADANG (ENDONEZYA)
44 - SARAYBOSNA (BOSNA HERSEK)
43 - SAU PAULO (BREZİLYA)
42 - BUENOS AİRES (ARJANTİN)
41 - MARSİLYA (FRANSA)
40 - BARSELONA (İSPANYA)
39 - MEXİCO CİTY (MEKSİKA)
38 - LOS ANGELES (ABD)
37 - HONG KONG (ÇİN)
36 - HUC (VİETNAM)
35 - BARİ (İTALYA)
34 - BANDUNG (ENDONEZYA)
33 - SHANGAİ (ÇİN)
32 - LYON (FRANSA)
31 - GUADALAJARA (MEKSİKA)
30 - LİSBON (PORTEKİZ)
29 - CHİCAGO (ABD)
28 - PHİLADELPHİA (ABD)
27 - SAN FRANSİCO (ABD)
26 - TOKYO (JAPONYA)
25 - TURİN (İTALYA)
24 - İSTANBUL (TÜRKİYE)
23 - CATANİA (İTALYA)
22 - PALERMO (İTALYA)
21 - JAKARTA (ENDONEZYA)
20 - SİNGAPORE (SİNGAPUR)
19 - NEW YORK CİTY (ABD)
18 - FERRERA (İTALYA)
17 - GAZİANTEP (TÜRKİYE)
16 - VENİCE (İTALYA)
15 - NEW ORLEANS (ABD)
14 - KYOLO (JAPONYA)
13 - NİCE (FRANSA)
12 - MADRİD (İSPANYA)
11 - OSAKA (JAPONYA)
10 - LİMA (PERU)
9 - ROMA (İTALYA)
8 - VİYANA (AVUSTURYA)
7 - PARİS (FRANSA)
6 - CENOVA (İTALYA)
5 - MUMBAİ (HİNDİSTAN)
4 - FLORANSA (İTALYA)
3 - BOLOGNA (İTALYA)
2 - MİLANO (İTALYA)
1 - NAPOLİ (İTALYA)