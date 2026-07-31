Fenerbahçe’nin Gornik ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçındaki görüntüsü erken uyarıydı. İsmail Kartal’ın takımı, gelecek haftaki Sturm Graz maçına henüz hazır değil.
İşte o eksikler:
1-TAKIM fiziksel olarak hazır görüntü vermedi. Rakibe fiziksel üstünlük kurmakta zorlandı.
2-HÜCUM hattı üretmekte ciddi zorluk yaşadı. Santrfor eksikliği hissedildi. Pres zayıf.
NEREYİ SAVUNSUNLAR?
3-GENEL takım organizasyonunda belirgin aksaklıklar yaşandı. Guendouzi ve Fred sürekli geniş alan savunması yapmak zorunda kaldı.
4-ORTA sahada oyuncuların aynı bölgelerde toplanması pas bağlantılarını zayıflattı. Kanatlar genişlik sağlayamadı, hücumlar merkezde sıkıştı ve rakibin işini kolaylaştırdı.
5-TOP kayıpları sonrası geçiş savunmasında ciddi boşluklar oluştu. Topu çabuk geri kazanamadı.
BEKLENTİNİN GERİSİNDE
6-MERT Günok, Nathan Ake, Milan Skriniar ve Guendouzi dışında birçok oyuncunun performansı kendi standartlarının altında kaldı. Takım beklentilerin oldukça gerisinde.
7-OYUNCU tercihleri ve maç içi değişiklikler yoğun eleştiri aldı. İsmail Kartal’ın oynattığı ve oynatmadığı futbolculara bakış açısı sezon boyu kriz sinyalleri verdi.
8-DÜŞÜNÜLMEYEN oyuncular gitmeli, rotasyon daraltılmalı.