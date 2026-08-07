Türkiye Voleybol Federasyonu, Ebrar Karakurt'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcunun durumu detaylandırıldı.

Açıklamada, sporcunun öncelikle istirahat sürecinin tamamlandığı, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programının başlatıldığı belirtildi. Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirildi.

Yapılan ortak değerlendirme sonucunda mevcut bulgularda belirgin iyileşme saptanmış olmakla birlikte, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı kanaatine varıldı. Bu durum, sporcunun kadroda yer almayacak olmasının temel nedeni olarak gösterildi.

Bu doğrultuda, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak kararı doğrultusunda Ebrar'ın, sağlık durumu gözetilerek mevcut kadroda yer almadı. Sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu belirtilen Ebrar Karakurt'un, Eczacıbaşı Spor Kulübü'yle alınan ortak kararla kadroda yer almadığı açıklandı.

Ebrar Karakurt’un sahalara tamamen dönmesinin 1 ila 3 hafta arasında sürmesi bekleniyor.

FİSKTÜR BELLİ

21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabı fikstürü açıklandı. Şampiyonada A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya