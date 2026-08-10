UEFA, CONCACAF ve AFC'den FIFA'nın son dönemde uyguladığı ve uygulamak istediği projelere karşı tepki gösterdi.

UEFA, CONCACAF ve AFC; başkanlar düzeyinde yapılan ortak bildiride FIFA'ya karşı tepkilerini yineledi. Gianni Infantino'nun sorumluluklarını hatırlayan bildiride "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya başkalarından talep etmekle ilgili değildir. Kendisine güvenen futbol ailesine hizmet etme görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerinde konumlandığında, bu görev terk edilmiş demektir.

Bu, oyunun koruyucusu olması gereken birinin davranışı değil; oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan birinin davranışıdır. Futbolun gücü her zaman birlikteliğinden geldi. Şimdi bu birliğin onurlandırılmasını, futbola hizmet eden ve onu yönetmeye çalışmayan bir liderlik anlayışının benimsenmesini talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

'FUTBOL AİLESİNE AÇIK MEKTUP' başlığı ile yayınlanan bildirinin tam metni şu şekilde:

"Futbol, dünyanın en büyük ortak tutkusudur. Hiçbir bireyin ya da kurumun sahibi değildir. Oyunculara, taraftarlara, kulüplere, Üye Derneklere ve geleceğini korumakla görevlendirilen her kuruma aittir. Bugün üyelerini temsil eden konfederasyonlar olarak bu ruhla konuşuyoruz. Son on yıldaki büyüme gerçekti. Ama bu ilerleme hiçbir zaman tek bir kişinin işi değildi. FIFA'nın, Konfederasyonların, Üye Derneklerin ve hayatını oyuna adayan binlerce insanın ürünüydü.

Genişletilmiş turnuvalar, 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupalarının verilmesi, derneklere kaynak dağıtımı. Bunlar ortak başarılardı, birlikte kabul edilmiş, birlikte sunulmuştu. Bu para meselesi değil. Konfederasyonlar, FIFA'nın mevcut geniş rezervlerinin sorumlu dağıtımını talep ederek Üye Derneklerin gelişimine yatırımları daha da güçlendirmek için çağrıda bulunmuştur. Ayrıca, üyelerimize yöneltilen korku yaymaya rağmen, kazandığı desteği kaybetmesi de değil. Ayrıca turnuvaların genişletilmesi, Dünya Kupası tahsisatları veya topluca alınan diğer kararların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili değil. Bu kararlar birlikte alındı ve ayakta kalmalılar. Bu daha temel bir şeyle ilgili: oyunun bütünlüğü ve onu yönetmek üzere seçilenlerin bütünlüğü.

Futbolda liderlik bir mülk değildir. Önemli olan güç tutmak – ya da talep etmek – değil. Bu, onu emanet eden futbol ailesine hizmet etme görevidir. Güven aldatmaca yoluyla bozulduğunda, bir birey kendisini otorite emanet eden kolektifin üstüne koyduğunda, bu görev terk edilmiş olur.

FIFA'nın Başkan Yardımcılarına ve 211 Üye Derneğine yazdığı yakın tarihli mektup, süreçte hatalar yapıldığını kabul ediyor. Bunu iletişim eksikliği olarak ele alıyor, oysa futbolun tanık olduğu şey bir yargı eksikliğiydi. Sıkı bir zaman çizelgesinde, anlamlı bir danışma olmadan ilerleyen ve Üye Dernekler şartlarını düzgünce gözden geçiremeden önce bir son tarihe eritilen bir öneri, bir gözden kaçırmanın ürünü değildir — denetimi sınırlamayı amaçlayan bir tasarımın ürünüdür.

Teklifin kendisinin doğası gereği yanlış olduğunu kabul etmedi. FIFA Dünya Kupası'nda bir payı satmaya çalışmanın derin bir yargı hatası olduğu henüz kabul edilmedi — sadece bir usul hatası değil, FIFA'nın hizmet etmek üzere olduğu kurumlara karşı temel bir güven ihlali.

FIFA ayrıca, bu olaylarla ilgili tam bir raporu FIFA Konseyi'ne sunmayı taahhüt etti; yine de böyle derin bir yargısızlık karşısında doğru yönetişimin bu incelemenin tamamen bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılmasını gerektireceğini kabul etmedi; FIFA'nın kendisi, personeli veya futbol içindeki herhangi bir paydaş tarafından değil. FIFA yönetimi, incelemenin yürütülmesinde hiçbir rol oynamamalıdır.

Önceki yazışmalara göre, ilgili tüm belgeler ve kayıtlar UEFA'nın belgelerin korunması ile ilgili bildirmesine uygun olarak korunmalıdır. FIFA'nın kendi mektubu ayrıca, Fas'taki liderlik toplantısında yalnızca bir seçilmiş yetkilinin bulunduğunu doğruluyor. FIFA Konseyi üyesi veya Üye Dernekler katılmaya davet edilmedi. Sadece FIFA tarafından istihdam edilen üst düzey personelden oluşan yönetim komitesi oradaydı.

FIFA Yönetim Komitesi'nin seçilmiş bir kısmı—tam komite değil—yurtdışına çağrıldığı bu son toplantı, liderliğin FIFA'nın kalbini ve personelini konuşmak için Zürih'e gitmesi yerine, bu endişeleri daha da pekiştiriyor ve bizi bu ana getiren davranış kalıplarının devamı temsil ediyor. Bu, oyunun koruyucusunun davranışı değil, oyunun kendisine hesap verebileceğine inanan birinin davranışıdır.

Hesap verebilirlik olması gereken yerde sessizlik, açıklık olması gereken yerde mesafe var. Bunlar futbolun liderliğinde hak ettiği nitelikler değil. Bu yüzden bu tutumu benimsedik: hafife alınmadan ve yalnız değil, birlikte ve hizmet ettiğimiz oyuna karşı görev gereği. Futbolun gücü her zaman birliği olmuştur. Bu birliğin şimdi onurlandırılmasını talep ediyoruz; futbola hizmet eden liderlik için, onu yönetmeye çalışmayan bir liderlik için.

Saygılarımla,

SALMAN BIN IBRAHIM AL KHALIFA (AFC BAŞKANI)

VICTOR MONTAGLIANI (Concacaf Başkanı)

ALEKSANDER ČEFERIN (UEFA BAŞKANI)

DATUK SERI WINDSOR JOHN (AFC Genel Sekreteri)

PHILIPPE MOGGIO (Concacaf Genel Sekreteri)

THEODORE THEODORIDIS (UEFA Genel Sekreteri)"