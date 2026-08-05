FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi Shelbourne arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Mücadelede VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da yarın oynanacak Ajax-Shelbourne karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak.

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