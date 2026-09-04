UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı: Disiplin kurulundan yapılan açıklamada: Mason Greenwood'a 30 bin € para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi. Matteo Guendouzi’ye 50 bin € para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, bu 4 maçın 2’sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Böylece Guendouzi Roma maçında forma giyemeyecek, Greenwood ise maçta oynayabilecek. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

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