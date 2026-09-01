Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, yayıncı kuruluşa konuştu.

VLAHOVİC AÇIKLAMASI

Italiano, "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı." ifadelerini kullandı.

DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan İtalyan hoca, "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.