Yeni sezona Vincenzo Italiano önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, nokta atış takviyeler yapmayı hedefliyor.

Siyah beyazlıların yeni teknik adamı, orta saha için yönetimden talepte bulundu.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Morten Frendrup'u ne pahasına olursa olsun takımda görmek istiyor.

Haberde, Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgi gösterdiği futbolcu için Beşiktaş'ın yakın zamanda oyuncuya ve Genoa'ya teklif yapacağı belirtilirken transferde konuşulan rakamın 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Danimarkalı oyuncu, geride kalan sezonda 39 maça çıkarken 2 gol kaydetti.